В Одессе вынесли приговор ликвидатору авторемонтного завода

Одесский авторемонтный завод пытались незаконно продать. Фото: Думская

Ликвидатор "Одесского автомобильного ремонтного завода" признан виновным в растрате государственного имущества. Он незаконно продал здания предприятия частной фирме. Впрочем, наказать преступника пока невозможно.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Приморского районного суда Одессы.

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Незаконная сделка

По материалам дела, ликвидатор "Одесского автомобильного ремонтного завода" привлек к схеме регистратора КП "Регистрационная служба Одесской области" и еще несколько человек, личности которых следствие пока не установило. В 2017-2018 годах он продал постройки завода фирме "Сити Интайм" по значительно заниженной цене и без учета права пользования земельным участком. Таким образом, государство понесло убытки на сумму не менее 9,8 млн грн.

При этом Министерство обороны, которое управляет предприятием, не давало согласие на продажу недвижимости. Чтобы обойти закон, участники схемы искусственно заложили все имущество завода. Минобороны обратилось в суд и выиграло все инстанции. После этого ликвидатор скрылся и был объявлен в розыск.

По информации Новини.LIVE, речь идет о бывшем арбитражном управляющем Ибрагиме Салиеве.

Приговор

Суд назначил Салиеву наказание в виде 10 лет заключения с конфискацией имущества. Впрочем, мужчину судили заочно. Пока он объявлен в розыск, так как, по данным следствия, скрывается за границей.

Что известно о заводе

Отметим, что комплекс Одесского авторемонтного завода занимает 4,2 га на улице Артиллерийской. В 2018 году здания предприятия были проданы на аукционе за 10,5 млн. грн. Суд признал сделку незаконной, и в 2019 году собственность вернули государству.