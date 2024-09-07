Одещина заощадила 602 млн грн на тендерах завдяки роботі ОВА

Гроші в гаманці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завдяки роботі робочої групи "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА громади регіону заощадили понад 602 мільйони гривень. Ці кошти могли бути втрачені через переплати на тендерних закупівлях.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

За словами Олега Кіпера, ці кошти будуть спрямовані на більш раціональні витрати, у тому числі на підтримку Збройних Сил України.

"Саме таку суму заблокувала робоча група "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА, щоб повернути кошти назад в бюджети для більш раціональних витрат, щоб кожна гривня використовувалася максимально ефективно, а заощаджені кошти могли працювати для забезпечення Збройних Сил України та підтримку наших воїнів", — написав очільник ОВА.

Він також повідомив, що на останньому засіданні групи було розглянуто 25 тендерних закупівель, з яких 4 було скасовано на загальну суму 17 565 352 гривень. Крім того, було вжито заходів для зниження вартості закупівель, що дозволило заощадити ще 6 808 606 гривень. Водночас призупинено фінансування на суму 30 410 584 гривень для 5 міських доріг.