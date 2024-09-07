Як Одещина бореться з російським телесигналом і розбудовує інфраструктуру

Антени пристроїв придушення радіосигналів. Фото ілюстративне: caves.by

На прикордонних територіях Одещини триває встановлення нових веж для боротьби з російським телесигналом. Окрім цього наразі розпочато будівництво нової лінії електропередачі, щоб позбутися залежності від Молдови.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, в інтерв'ю "Укрінформ" розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Блокування російського телесигналу

Голова Одеської обласної військової адміністрації повідомив, що на прикордонних зонах Одещини з Придністров'ям тривають роботи з встановлення телекомунікаційних веж. Ці заходи покликані витіснити російський телесигнал з південних районів.

"Держспецзв’язок над цим працює, вони завершують встановлення 13-ти веж уздовж кордону з Придністров’ям та будуть їх тестувати. Але трапляється, що сигнал вмикається з Криму та Румунії", — каже Олег Кіпер.

Будівництво нової ЛЕП

Окрім телекомунікацій, за його словами, ведуться роботи з будівництва нової лінії електропередачі на південь області, щоб зменшити залежність від молдовської електроенергії. ЛЕП проходитиме через плавні в Маяках.

"Наша система електропостачання, побудована за часів СРСР, є такою, що в частину нашої області електрика йде з Молдови. Ми хочемо замкнути це напряму, щоб не бути залежними від МолДРЕС, що у Придністров’ї. На сьогодні вже йдуть роботи із прокладання нової лінії, вона пройде саме через Паланку. Проєкт про дорогу був раніше", — додав очільник ОВА.

Нова дорога через Паланку

Окрім цього, Олег Кіпер зазначив, що подав на розгляд Кабміну і проєкт будівництва нової транзитної дороги через Молдову. За ним цей шлях має виходити на Білгород-Дністровський район.

"Ми трохи розвантажили Паланку коштом створення майданчика для вантажівок, де їх перевіряють і далі вони йдуть транзитом окремою смугою. До цього бувало й таке, що люди в чергах простоювали по 10 годин. Дорога в Ізмаїл займала по часу, як за кордон", — сказав Кіпер.

За словами голови ОВА, будівництво нової дороги та ЛЕП виконується під керівництвом Укренерго та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, без використання обласного бюджету. Хоча точний термін завершення проєкту залежить від будівництва ЛЕП, очікується, що нова інфраструктура значно покращить умови життя в регіоні.