Зміни в русі транспорту Одеси 8 вересня через напівмарафон

Тролейбус курсує містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Упродовж 8 вересня, в Одесі пройде масштабний забіг "Independence Half Marathon". У зв'язку з цим буде тимчасово обмежено рух транспорту на декількох вулицях. Також деякі ділянки доріг перекриють.

Про це у суботу, 7 вересня, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Зміни торкнуться наступних маршрутів:

Тролейбус № 9:

У напрямку до вул. Рішельєвської: від Італійського бульвару на Привокзальну площу, вул. Пушкінську, вул. Грецьку, вул. Рішельєвську (кінцева зупинка);

У напрямку до вул. Інглезі: від вул. Рішельєвської на Італійський бульвар, вул. Середньофонтанську, вул. Пироговську, і далі за маршрутом.

Автобус № 145:

У напрямку до вул. Висоцького: від вул. Пушкінської на вул. Жуковського, вул. Преображенську, і далі за маршрутом.

Автобус № 175:

У напрямку до аптеки Гаєвського: від вул. Пушкінської на вул. Жуковського і далі за маршрутом.

Автобус № 220а:

У напрямку до Економічного університету: від вул. Пушкінської на вул. Жуковського, вул. Преображенську, і далі за маршрутом.

Автобус № 221:

У напрямку до Нового ринку: від вул. Пушкінської на вул. Жуковського, вул. Преображенську, пл. Віри Холодної, Соборну площу і далі за маршрутом.

В мерії просять мешканців міста та гостей планувати свої поїздки заздалегідь, враховуючи зміни.