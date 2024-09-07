Изменения в движении транспорта Одессы 8 сентября из-за полумарафона

Троллейбус курсирует по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение 8 сентября в Одессе пройдет масштабный забег "Independence Half Marathon". В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Также некоторые участки дорог перекроют.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Изменения коснутся следующих маршрутов:

Троллейбус № 9:

По направлению к ул. Ришельевской: от Итальянского бульвара на Привокзальную площадь, ул. Пушкинская, ул. Греческий, ул. Ришельевскую (конечная остановка);

По направлению к ул. Инглезе: от ул. Ришельевской на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанская, ул. Пироговскую, и дальше по маршруту.

Автобус № 145:

По направлению к ул. Высоцкого: от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, и дальше по маршруту.

Автобус № 175:

В направлении аптеки Гаевского: от ул. Пушкинской на ул. Жуковского и дальше по маршруту.

Автобус № 220а:

В направлении Экономического университета: от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, и дальше по маршруту.

Автобус № 221:

По направлению к Новому рынку: от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, пл. Веры Холодной, Соборную площадь и дальше по маршруту.

В мэрии просят жителей города и гостей планировать свои поездки заранее, учитывая перемены.