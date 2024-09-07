Изменения в движении транспорта Одессы 8 сентября из-за полумарафона

Смена движения общественного транспорта — в Одессе проведут масштабный забег
7 сентября 2024 14:27
Троллейбус курсирует по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
В течение 8 сентября в Одессе пройдет масштабный забег "Independence Half Marathon". В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Также некоторые участки дорог перекроют.
Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Изменения коснутся следующих маршрутов:
Троллейбус № 9:
- По направлению к ул. Ришельевской: от Итальянского бульвара на Привокзальную площадь, ул. Пушкинская, ул. Греческий, ул. Ришельевскую (конечная остановка);
- По направлению к ул. Инглезе: от ул. Ришельевской на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанская, ул. Пироговскую, и дальше по маршруту.
Автобус № 145:
- По направлению к ул. Высоцкого: от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, и дальше по маршруту.
Автобус № 175:
- В направлении аптеки Гаевского: от ул. Пушкинской на ул. Жуковского и дальше по маршруту.
Автобус № 220а:
- В направлении Экономического университета: от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, и дальше по маршруту.
Автобус № 221:
- По направлению к Новому рынку: от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, пл. Веры Холодной, Соборную площадь и дальше по маршруту.
В мэрии просят жителей города и гостей планировать свои поездки заранее, учитывая перемены.
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