На Варненській відремонтують територіальний центр надання послуг

Територіальний центр соціального обслуговування Київського району міста Одеси. Фото: скриншот з google/maps

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси оголосив тендер на проведення ремонтних робіт у будівлі закладу. Роботи планують зробити до кінця 2025 року, а їхня вартість оцінена у понад 9 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

За інформацією відкритого аукціону пропозиції можна подавати до 21 вересня, а на 26 очікується проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 31 грудня наступного року. На роботу готові витратити 9 050 582 грн, а кошти візьмуть з місцевого бюджету. Капремонт виконуватимуть в будівлі, що по вулиці Варненська, 7б.

Що планують зробити

Нині у кошторисі зазначено понад 300 видів робіт. Там передбачено зміцнення стін і фундаменту будівлі, проведення внутрішнього оздоблення, облаштування приміщень з установкою комунікацій та необхідного обладнання тощо. Також підрядник повинен виконати роботи з озеленення та доброустрою прилеглої території.