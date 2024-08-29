Окупанти залишаються без палива внаслідок ударів ЗСУ по Криму

АЗС у тимчасово окупованому Криму. Ілюстративне фото: росЗМІ

Завдання, які Збройні Сили України виконують в окупованому Криму, поступово позбавляють російських загарбників важливих ресурсів, зокрема, пального. Через його нестачу серед населення півострова поступово зростають панічні настрої, адже ціни на заправках вище з кожним днем.

Про це в етері Espreso.TV заявив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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Нещодавні удари по Криму значно зменшили запаси палива в окупантів, що ускладнює їхні військові дії та логістику. Через дефіцит пального російські військові починають вилучати його з цивільних АЗС, що викликає паніку серед місцевих жителів.

"Цивільні будуть потерпати від того, що пальне на АЗС зникатиме. Це не відбудеться за один день, але треба розуміти, що логістичний шлях залізницею сьогодні перерваний та, можна сказати, не існує",— зазначив Сергій Братчук.

Допис каналу "Крымский ветер" щодо пального у Криму. Фото: скриншот

Однак, водночас це збільшує й психологічний тиск на мирних жителів Криму. Російська окупаційна влада використовує цю ситуацію для пропаганди, намагаючись перекласти відповідальність за незручності на українську сторону.