Змагання зі скелелазання: спортсмени з Одеси представлятимуть України

Одеські скелелази представлятимуть Україну на змаганнях. Фото: Відділення НОК в Одеській області

Одразу четверо одеських скелелазів візьмуть участь у великих міжнародних змаганнях. Чемпіонати світу та Європи відбудуться 29-30 серпня, де виступатимуть Григорій Ільчишин, Костянтин Павленко, Денис Мозолевич і Євгенія Колесник.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у відділенні НОК в Одеській області.

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Григорій Ільчишин та Костянтин Павленко змагатимуться на Чемпіонаті Європи у Швейцарії, де боротимуться за путівку на Олімпійські ігри 2028 року. Денис Мозолевич і Євгенія Колесник представлятимуть Одесу на Молодіжному чемпіонаті світу в Китаї.

Змагання відбудуться у дисципліні "швидкість". Усі спортсмени вже досягли значних успіхів на міжнародних етапах, а для Євгенії цей чемпіонат стане дебютним на такому високому рівні.

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