Соревнования по скалолазанию: спортсмены из Одессы будут представлять Украину

Одесские скалолазы будут представлять Украину на соревнованиях. Фото: Отделение НОК в Одесской области

Сразу четверо одесских скалолазов примут участие в крупных международных соревнованиях. Чемпионаты мира и Европы состоятся 29-30 августа, где выступят Григорий Ильчишин, Константин Павленко, Денис Мозолевич и Евгения Колесник.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в отделении НОК в Одесской области.

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Григорий Ильчишин и Константин Павленко сразятся на Чемпионате Европы в Швейцарии, где будут бороться за путевку на Олимпийские игры 2028 года. Денис Мозолевич и Евгения Колесник будут представлять Одессу на Молодежном чемпионате мира в Китае.

Соревнования пройдут в дисциплине "скорость". Все спортсмены уже добились значительных успехов на международных этапах, а для Евгении этот чемпионат станет дебютным на столь высоком уровне.

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