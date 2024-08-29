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Паника в Крыму — в результате ударов ВСУ оккупанты лишаются горючего

29 августа 2024 13:54
Верзилова Єлизавета - редактор
Оккупанты остаются без топлива вследствие ударов ВСУ по Крыму
АЗС во временно оккупированном Крыму. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Задания, выполняемые Вооруженными силами Украины в оккупированном Крыму, постепенно лишают российских захватчиков важных ресурсов, в частности, горючего. Из-за его нехватки среди населения полуострова постепенно растут панические настроения, ведь цены на заправках с каждым днем выше.

Об этом в эфире Espreso.TV заявил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

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Недавние удары по Крыму значительно снизили запасы топлива у оккупантов, что усложняет их военные действия и логистику. Из-за дефицита горючего российские военные начинают изымать его из гражданских АЗС, что вызывает панику среди местных жителей.

"Гражданские будут страдать от того, что горючее на АЗС будет исчезать. Это не произойдет за один день, но надо понимать, что логистический путь по железной дороге сегодня прерван и, можно сказать, что его не существует", — отметил Сергей Братчук.

Горючее в Крыму: цены 2024
Сообщение канала "Крымский ветер" по топливу в Крыму. Фото: скриншот

Однако, в то же время, это увеличивает и психологическое давление на мирных жителей Крыма. Российские оккупационные власти используют эту ситуацию для пропаганды, пытаясь переложить ответственность за неудобства на украинскую сторону.

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