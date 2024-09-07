Россия усиливает террористические атаки дронами и ракетами

Спикер УДА "Юг" Сергей Братчук. Фото: скриншот

Россия продолжает свою тактику террора против Украины, атакуя города и ключевую инфраструктуру дронами и ракетами. Враг целенаправленно бьет по логистическим маршрутам и энергетическим объектам, пытаясь создать шоковое состояние в обществе и нанести вред европейским партнерам Украины.

Об этом в субботу, 7 сентября, в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, с начала августа фиксируется увеличение поставок военных грузов из Ирана, в частности дронов-камикадзе "Шахед". Хотя уровень производства этих дронов в России еще не стабилен, использование БпЛА остается угрозой для украинских городов и критической инфраструктуры.

"Перевозили все это из Ирана в Московию и пошло накопление. Потому что лето относительно спокойно прошло, конечно можем говорить о том, что враг атаковал "шахедами" фактически каждый день, но это не были такие массовые атаки. А началось все фактически уже 26-го и опять же это террор это удары по энергетике нашей соответственно", — сказал военный.

Кроме атак на гражданские объекты, Россия активно наносит удары по логистическим маршрутам и газохранилищам, имеющим значение не только для Украины, но и для Европы. Особенно заметны удары по гуманитарным коридорам.

"На юге в частности у нас я вижу попытку ударить по логистике. Потому что у нас когда был ракетный удар там был поврежден, даже не поврежден, а уничтожен более 40 грузовиков. Это те грузовики, которые работали именно в этих гуманитарных коридорах, и перевозили соответствующие грузы. Они не были военно-мы объектами", — добавил Братчук.

Также, по словам Сергея Братчука, отмечается изменение в тактике использования "Шахедов" — они стали легче и имеют больший запас горючего, что позволяет им преодолевать более длинные расстояния. Атаки продолжаются по всей территории Украины, от Львова до юга страны. Россия пытается ударить по энергетической инфраструктуре и стратегически важным объектам, а также оказывать давление на украинских союзников, в том числе из-за ударов по газовым хранилищам.