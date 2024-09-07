Почему глава Одесской ОВА переименовал улицы без общественных слушаний?

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Председатель Одесской областной военной администрации объяснил причины переименования топонимов в Одессе и регионе без общественных слушаний, отметив, что действовал по закону из-за бездействия местных властей и общин. Олег Кипер не видит в этом проблемы и призвал двигаться вперед, не держась за "камни истории".

Об этом он в пятницу, 6 сентября, рассказал в интервью "Укринформу".

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По его словам, основной причиной такого решения стало бездействие местных органов власти, которые должны были организовать общественные слушания и принять соответствующие решения. Олег Кипер говорит, что он действовал в рамках закона, обязывающего его принять это решение до 27 июля 2024 года.

"Городские власти и общины имели год на обсуждение переименований, но не сделали этого. Поэтому вопрос переименования перешел ко мне, и я выполнил свою работу в соответствии с законом", — пояснил он.

Отметим, что особенно горячие дискуссии шли вокруг переименования улиц, названных в честь советских писателей, таких как Ильф и Петров. Однако, как отметил глава ОВА, это не означает запрета на их произведения.

"Никто не запрещает читать Ильфа и Петрова. Но мы не должны тащить за собой камни истории, которые могут помешать двигаться вперед", — добавил он.

Закон подписан: дискуссий не будет

Относительно критики со стороны городских властей и мэра Геннадия Труханова, глава ОВА заявил, что не видит необходимости в дальнейшей коммуникации на эту тему.

"Приказ подписан, и это мое решение. Нет смысла обсуждать это дальше", — подытожил Олег Кипер.

Кипер также добавил, что переименованием в Одессе должен заниматься городской совет, однако мэрия переложила ответственность на него.