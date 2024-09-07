Полиция спасла ребенка, которого оставили самого в квартире на четвертом этаже

Полицейский составляет протокол. Фото: Нацполиция

В Одесской области прохожие заметили мальчика, который выглядывал из окна квартиры на четвертом этаже. Обеспокоенные ситуацией, они немедленно известили полицию. Правоохранители прибыли на место и беспрепятственно попали в дом, поскольку дверь была незаперта. Ребенка забрали, на маму составили протокол.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в ГУНП в Одесской области.

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Как стало известно, мать мальчика оставила его под наблюдением своего сожителя, когда ушла на работу. Однако мужчина покинул квартиру, чтобы встретить женщину, не закрыв окна и двери. Полицейские уже ждали пару, когда она вернулась домой. Ювенальные инспекторы объяснили родителям, что их безответственность могла иметь трагические последствия: ребенок мог выпасть из окна, потеряться или стать жертвой преступников.

Какое наказание за неисполнение родительских обязанностей

За неисполнение родительских обязанностей в отношении матери мальчика составлен протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП, что предусматривает штраф до 1700 гривен. Полицейские подчеркнули, что семья будет теперь находиться под контролем правоохранителей и социальных служб. Они призывали родителей быть ответственными и не оставлять малолетних детей без присмотра во избежание трагических случаев.