Поліція врятувала дитину, яку залишили саму в квартирі на четвертому поверсі

Поліцейський складає протокол. Фото: Нацполіція

На Одещині перехожі помітили хлопчика, який виглядав з вікна квартири на четвертому поверсі. Стурбовані ситуацією, вони негайно сповістили поліцію. Правоохоронці прибули на місце та безперешкодно потрапили до помешкання, оскільки двері були незамкнені. Дитину забрали, на маму склали протокол.

Про це у суботу, 7 вересня, повідомили в ГУНП в Одеській області.

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Дитину залишили одну

Як стало відомо, мати хлопчика залишила його під наглядом свого співмешканця, коли пішла на роботу. Однак чоловік залишив квартиру, щоб зустріти жінку, не зачинивши вікна та двері. Поліцейські вже чекали на пару, коли вона повернулася додому. Ювенальні інспектори пояснили батькам, що їхня безвідповідальність могла мати трагічні наслідки: дитина могла випасти з вікна, загубитися або стати жертвою злочинців.

Яке покарання за невиконання батьківських обов'язків

За невиконання батьківських обов'язків відносно матері хлопчика складено протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП, що передбачає штраф до 1700 гривень. Поліцейські підкреслили, що родина тепер перебуватиме під контролем правоохоронців та соціальних служб. Вони закликали батьків бути відповідальними і не залишати малолітніх дітей без нагляду, щоб уникнути трагічних випадків.