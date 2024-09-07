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Наказ підписаний, немає сенсу обговорювати — Кіпер про перейменування в Одесі

7 вересня 2024 18:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чому голова Одеської ОВА перейменував вулиці без громадських слухань?
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Голова Одеської обласної військової адміністрації пояснив причини перейменування топонімів в Одесі та регіоні без громадських слухань, зазначивши, що діяв згідно із законом через бездіяльність місцевої влади та громад. Олег Кіпер не вбачає в цьому проблеми та закликав рухатися вперед, не тримаючись за "каміння історії".

Про це він у п'ятницю, 6 вересня, розповів в інтерв'ю "Укрінформ"

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За його словами, основною причиною такого рішення стала бездіяльність місцевих органів влади, які мали організувати громадські слухання та прийняти відповідні рішення. Олег Кіпер каже, що він діяв в рамках закону, який зобов'язував його ухвалити це рішення до 27 липня 2024 року.

"Міська влада та громади мали рік на обговорення перейменувань, але не зробили цього. Тому питання перейменування перейшло до мене, і я виконав свою роботу відповідно до закону", — пояснив він.

Зазначимо, що особливо гарячі дискусії точилися навколо перейменування вулиць, названих на честь радянських письменників, таких як Ільф і Петров. Проте, як зазначив голова ОВА, це не означає заборону на їхні твори.

"Ніхто не забороняє читати Ільфа і Петрова. Але ми не повинні тягнути за собою каміння історії, яке може завадити рухатися вперед", — додав він.

Закон підписано: дискусій не буде

Щодо критики з боку міської влади та мера Геннадія Труханова, голова ОВА заявив, що не бачить необхідності в подальшій комунікації на цю тему.

"Наказ підписаний, і це моє рішення. Немає сенсу обговорювати це далі", — підсумував Олег Кіпер.

Кіпер також додав, що перейменуванням в Одесі мала б займатися міська рада, однак мерія переклала відповідальність на нього.

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