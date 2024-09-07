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Виїзд за кордон — яка сьогодні ситуація на трасі Одеса-Рені

7 вересня 2024 17:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні увечері, 7 вересня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Локальні затори спостерігаються на трасі Одеса-Рені в напрямку кордону з Молдовою та Румунією у суботу увечері, 7 вересня. Окрім цього, наразі збираються черги й з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини. Також ускладнений і в'їзд в Україну.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту на виїзді з Одеси, у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом спостерігаються черги на в'їзд і виїзд з України.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону немає. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на під'їзді до Сарати, у районі Зорі та біля Татарбунарів й Ізмаїла. 

Затори та години в чергах — виїзд в Румунію через трасу Одеса — Рені ускладнений - фото 3
Затори у бік Румунії. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону в обидва боки. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. Окрім цього, зафіксовані й затори на в'їзд і виїзд з Рені. 

Затори та години в чергах — виїзд в Румунію через трасу Одеса — Рені ускладнений - фото 5
Дорога до Рені. Фото: скриншот

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