Чорноморський флот Росії перебазувався до Новоросійська, охороняючи сам себе – Сергій Братчук

Російські ракетоносії в порту Новоросійська. Фото ілюстративне: росЗМІ

Чорноморський флот Росії перебазувався до Новоросійська, і тепер основна увага загарбників зосереджена на охороні ракетоносіїв. Проте, хоч окупанти не виводять кораблі у Чорне море, але вони залишаються загрозою через можливість ракетних атак "Калібрами".

Про це у суботу, 7 серпня, в інтерв'ю 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Російські кораблі не виходять в море

За його словами, кораблі російського флоту фактично не виходять у море, а пріоритет залишається забезпечення безпеки ракетоносіїв та логістика їх спорядження для подальших ракетних атак "Калібрами".

"Підводний човен Росії наразі виконує бойове чергування, прикриваючи базу в Новоросійську, але самостійно він не діє в Азовському морі понад два тижні", — підкреслив Братчук.

Окупанти намагаються атакувати острів Зміїний

На Півдні також спостерігається активність російської тактичної та стратегічної авіації. Сергій Братчук розповів, що до звільнення острова Зміїного та вишок Бойка російські війська облаштовували там свої РЛС для розвідки. Наразі Росія намагається атакувати ці об'єкти авіаційними ракетами, але безрезультатно.

"Ворог облаштував там свої "очі" та "вуха", встановив радіолокаційні системи (РЛС) та інші військові об'єкти, що дозволяли проводити розвідку на Півдні України", — підкреслив Братчук.

Після того, як Україна звільнила ці території, російські війська втратили важливі стратегічні пункти, і зараз не мають можливості повернути їх під свій контроль. Проте вони намагаються атакувати ці об'єкти за допомогою авіаційних ракет, хоча, як зазначає Братчук, цілям вони не завдають суттєвої шкоди.