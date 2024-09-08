Конфликт в Подольске: полиция ранила нарушителя, трое фигурантов задержаны

Полицейский составляет протокол на нарушителей. Фото иллюстративное: Нацполиция

Вечером 7 сентября в городе Подольск произошла стычка между полицией и группой нетрезвых мужчин. В результате инцидента один из фигурантов получил огнестрельное ранение, а двое полицейских получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Происшествие случилось, когда полиция прибыла по вызову в городскую больницу для усмирения пьяных посетителей, которые агрессивно вели себя. Однако нарушители, увидев правоохранителей, попытались скрыться на автомобиле. Полиция заблокировала их автомобиль в одном из микрорайонов города, после чего начался конфликт.

Стрельба в городе

Пятеро пассажиров автомобиля вступили в стычку с полицейскими, не реагируя на замечания. Правоохранители предупредили нарушителей о возможном применении оружия и произвели два предупредительных выстрела в воздух. Когда один из злоумышленников попытался забрать пистолет у полицейского, тот вынужден был выстрелить в ногу нападающему.

Какое наказание

Трое фигурантов в возрасте 19, 20 и 23 лет были задержаны, и их роль в конфликте будут устанавливать в рамках следствия. Водитель автомобиля, находившийся в состоянии опьянения, привлечен к административной ответственности.