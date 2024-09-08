Конфлікт у Подільську: поліція поранила порушника, троє фігурантів затримані

Поліцейський складає протокол на порушників. Фото ілюстративне: Нацполіція

Увечері 7 вересня в місті Подільськ сталася сутичка між поліцією та групою нетверезих чоловіків. Внаслідок інциденту один із фігурантів отримав вогнепальне поранення, а двоє поліцейських зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомили в Головному управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Подія трапилася, коли поліція прибула на виклик до міської лікарні для втихомирення п'яних відвідувачів, які агресивно поводилися. Однак порушники, побачивши правоохоронців, спробували втекти на автомобілі. Поліція заблокувала їхню автівку в одному з мікрорайонів міста, після чого почався конфлікт.

Стрілянина в місті

П'ятеро пасажирів автомобіля вступили в сутичку з поліцейськими, не реагуючи на зауваження. Правоохоронці попередили порушників про можливе застосування зброї та зробили два попереджувальні постріли в повітря. Коли один зі зловмисників спробував забрати пістолет у поліцейського, той змушений був вистрілити в ногу нападнику.

Яке покарання

Троє фігурантів, віком 19, 20 та 23 років, були затримані і їхню роль у конфлікті встановлюватимуть у рамках слідства. Водія автівки, який був у стані сп'яніння, притягнуто до адміністративної відповідальності.