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Енергетична незалежність Одещини — нову ЛЕП і дорогу побудують через Паланку

9 вересня 2024 09:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Через Паланку будуватимуть нову ЛЕП і дорогу
В Україні будуватимуть нову лінію електропередач. Фото ілюстративне: Facebook/Укренерго
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області розпочалися роботи з прокладання нової лінії електропередач через Паланку. В обласній адміністрації переконані, що це допоможе забезпечити енергетичну незалежність. У подальших планах — також будівництво нової дороги. 

Про це в інтерв’ю "Укрінформ" розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами Кіпера, побудована у радянські часи система електропостачання передбачає, що до частини Одеської області світло надходить з Молдови.

"Ми хочемо замкнути це напряму, щоб не бути залежними від МолДРЕС, що у Придністров’ї. На сьогодні вже тривають роботи з прокладання нової лінії, вона пройде саме через Паланку", — розповів він. 

Передбачається, що ЛЕП пройде в плавнях Маяков.

Дорога до Ізмаїлу

Кіпер також запропонував уряду, щоби під час прокладання лінії електропередач та  створення підсипної частини для опор використати цю підсипну для будівництва окремої дороги в обхід Паланки. 

"Ми трохи розвантажили Паланку за рахунок створення майданчика для вантажівок, де їх перевіряють, і далі вони йдуть транзитом окремою смугою. До цього бувало й таке, що люди в чергах простоювали по 10 годин. Дорога в Ізмаїл тривала по часу, як за кордон. Нова дорога не буде транзитною з Молдовою, вона вийде на Білгород-Дністровський район", — пояснив він. 

Кіпер зазначив, що до завершення будівництва ЛЕП питання про дорогу не порушуватимуть. 

Звідки гроші

Фінансування будівництва не є компетенцією Одеської ОВА, говорить Олег Кіпер. Будівництвом ЛЕП займеться "Укренерго", а дороги — профільне міністерство. Відповідно, кошти обласного бюджету не залучатимуться. 

"За старими підрахунками, ремонт 1 км дороги коштував 40 млн гривень. Тут буде дорожче, адже це капітальне будівництво. Але в масштабах країни прокласти 11 км – не такі великі затрати", — додав очільник ОВА. 

Екологи проти 

Зазначимо, що будівництво нової ЛЕП пролягатиме через території водно-болотних угідь Нижньодністровського національного природного парку. Екологи вважають, що роботи можуть призвести до погіршення стану довкілля та зниження рекреаційної цінності парку. Про це йдеться, зокрема, у заяві 23 природоохоронних організацій.

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Одеса дороги електроенергія Одеська область Одеська ОДА Олег Кіпер енергетика

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