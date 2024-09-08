Чотири доби у мешканців вулиці Стовпової в Одесі немає світла і мешканці перекрили дорогу

Перекриття дороги в Одесі. Фото: Скриншот

В Одесі місцеві мешканці вулиці Стовпової перекрили рух транспорту. Вони таким чином виражають своє невдоволення тим, що четверту добу в їх домівках немає електрики.

Про це повідомляє Telegram-канал Одеса Інфо.

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Що відбувалось під час цієї акції протесту

Судячи з відео, які потрапили в розпорядження цього каналу, одесити влаштували нескінченний перехід з одного боку дороги на інший по пішохідному переходу.

Водії явно невдоволені такими діями, адже проїхати вони не можуть. Крім того, на дорозі ведуться ремонтні роботи, що теж ускладнювало рух.

Водії сигналять протестувальникам, але конфліктувати не наважуються.