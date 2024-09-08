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Одесити перекрили дорогу на вулиці Стовповій — що вони вимагають

8 вересня 2024 02:55
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Чотири доби у мешканців вулиці Стовпової в Одесі немає світла і мешканці перекрили дорогу
Перекриття дороги в Одесі. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Одесі місцеві мешканці вулиці Стовпової перекрили рух транспорту. Вони таким чином виражають своє невдоволення тим, що четверту добу в їх домівках немає електрики. 

Про це повідомляє Telegram-канал Одеса Інфо.

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Судячи з відео, які потрапили в розпорядження цього каналу, одесити влаштували нескінченний перехід з одного боку дороги на інший по пішохідному переходу. 

Водії явно невдоволені такими діями, адже проїхати вони не можуть. Крім того, на дорозі ведуться ремонтні роботи, що теж ускладнювало рух.

Водії сигналять протестувальникам, але конфліктувати не наважуються.

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