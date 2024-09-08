Четверо суток у жителей улицы Столбовой в Одессе нет света и жители перекрыли дорогу

Перекрытие дороги в Одессе. Фото: Скриншот

В Одессе местные жители улицы Столбовой перекрыли движение транспорта. Они таким образом выражают свое недовольство тем, что четвертые сутки в их домах нет электричества.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса Инфо.

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Что происходило во время этой акции протеста

Судя по видео, попавшим в распоряжение этого канала, одесситы устроили бесконечный переход с одной стороны дороги на другую по пешеходному переходу.

Водители явно недовольны такими действиями, ведь проехать они не могут. Кроме того, на дороге ведутся ремонтные работы, что тоже усложняло движение.

Водители сигналят протестующим, но конфликтовать не решаются.