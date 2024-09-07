В Одессе директор компании доказал в суде незаконность штрафа ТЦК

Заседание суда. Фото иллюстративное: newch.tv

В Одессе директор компаний выиграл суд против территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчине удалось обжаловать штраф, наложенный на него представителями ТЦК за нарушение ведения и организации военного учета на предприятии.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Одессе в Малиновский районный суд поступил административный иск от директора дистрибьюторской компании: истец просил отменить постановление ТЦК, которым на него был наложен штраф в размере 34 тыс. гривен за нарушение ведения и организации воинского учета на предприятии.

По мнению истца, штраф является незаконным и необоснованным, поэтому подлежит отмене. Он отметил, что должностные лица ТЦК, которые осуществляли проверку предприятия не предоставили документов, подтверждающих тот факт, что они входят в состав комиссии по проверке состояния воинского учета или, что им предоставлено право начальником проводить такие проверки.

Также истец отметил, что проверка проводилась 15 мая 2024 года, то есть до 19 мая, когда вступил в силу Закон Украины № 3696-ІХ, которым повысили штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизации. Но протокол об административном правонарушении был составлен только 31 мая, что является нарушением сроков, определенных ст. 254 КУоАП. К тому же протокол был составлен без присутствия истца.

Подробности иска. Фото: скриншот

Как говорится в документе, законы, которые смягчают или отменяют ответственность за административные правонарушения, имеют обратную силу, то есть распространяются и на правонарушения, совершенные до издания этих законов, но законы, которые устанавливают или усиливают ответственность за административные правонарушения, обратной силы не имеют. Поэтому, в постановлении об административном правонарушении размер штрафа противоречит требованиям КУоАП.

Сторона ТЦК и СП с исковыми требованиями отменить штраф не согласилась, назвав такие требования необоснованными и такими, которые якобы содержат недостоверную и ложную информацию, а приведенные в иске аргументы и доводы истца, которыми он обосновывает свои исковые требования не подтверждены надлежащими и достаточными доказательствами.

Также ответчик заявил, что в ходе проверки был выявлен ряд недостатков и нарушений организации и ведения воинского учета и определен срок для их устранения до 28 июня 2024 года.

Решение суда

Изучив аргументы обеих сторон, суд стал на сторону директора компании и отменил постановление по делу об административном правонарушении, отменив таким образом штраф.