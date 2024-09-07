В Одесі директор компанії довів у суді незаконність штрафу ТЦК

Засідання суду. Фото ілюстративне: newch.tv

В Одесі директор компаній виграв суд проти територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловіку вдалося оскаржити штраф, який на нього наклали представники ТЦК за порушення ведення та організації військового обліку на підприємстві.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

В Одесі до Малиновського районного суду надійшов адміністративний позов від директора дистриб'юторської компанії: позивач просив скасувати постанову ТЦК, якою на нього було накладено штраф в розмірі 34 тис. гривень за порушення ведення та організації військового обліку на підприємстві.

На думку позивача, штраф є незаконним та необґрунтованим, тому підлягає скасуванню. Він зазначив, що службові особи ТЦК, які здійснювали перевірку підприємства не надали документів, які б підтвердили той факт, що вони входять до складу комісії з перевірки стану військового обліку або, що їм надано право начальником проводити такі перевірки.

Також позивач зазначив, що перевірка проводилася 15 травня 2024 року, тобто до 19 травня, коли набув чинності Закон України № 3696-ІХ, яким підвищили штрафи за порушення правил військового обліку і мобілізації. Але протокол про адміністративне правопорушення був складений лише 31 травня, що є порушенням строків, визначених ст. 254 КУпАП. До того ж протокол було складено без присутності позивача.

Деталі позову. Фото: скриншот

Як йдеться в документі, закони, які пом`якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів, але закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. А тому, в постанові про адміністративне правопорушення розмір штрафу суперечить вимогам КУпАП.

Сторона ТЦК та СП із позовними вимогами скасувати штраф не погодилася, назвавши такі вимоги необґрунтованими й такими, що нібито містять недостовірну та неправдиву інформацію, а наведені у позові аргументи та доводи позивача, якими він обґрунтовує свої позовні вимоги не підтверджені належними та достатніми доказами.

Також відповідач заявив, що в ході перевірки було виявлено ряд недоліків й порушень організації та ведення військового обліку й визначено строк для їх усунення до 28 червня 2024 року.

Рішення суду

Вивчивши аргументи обох сторін, суд став на сторону директора компанії та скасував постанову по справі про адміністративне правопорушення, скасувавши таким чином штраф.