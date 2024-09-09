Чоловіка засудили на один рік умовно за те, що він погрожував підірвати газовий балон, щоб налякати матір

Газовий балон. Ілюстративне фото: pixels.com

В Одеській області, у місті Татарбунари, місцевий житель посварився з матір'ю та погрожував їй підірвати газовий балон. Суд прийняв рішення суворо його не карати і призначив один рік пробаційного нагляду.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось під час засідання суду, чоловік постійно сварився зі своєю матір'ю і в черговий прийшовши в гості до неї теж без скандалу не обійшлося.

У розпалі конфлікту син кинув на підлогу газовий балон і став погрожувати його підірвати. При цьому газовий балон був відкритим і з нього виходив газ назовні.

Жінка дуже злякалась та побігла до поліції, адже побоювалась за своє життя.

Що вирішив суд

Під час засідання суду чоловік повністю визнав свою провину. Він пообіцяв більше так ніколи не робити та запевнив, що повністю розкаюється у своїх діях.

Суд врахував пом’якшувальні обставини та вирішив не обмежувати волю підсудного. Замість цього йому призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк в один рік.