Мужчину осудили на один год условно за то, что он угрожал взорвать газовый баллон, чтобы напугать мать

Житель Одесщины угрожал взорвать газовый баллон, чтобы напугать мать — что решил суд
В Одесской области, в городе Татарбунары, местный житель поссорился с матерью и угрожал ей взорвать газовый баллон. Суд принял решение строго его не наказывать и назначил один год пробационного надзора.
Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Как выяснилось во время заседания суда, мужчина постоянно ссорился со своей матерью и в очередной раз придя в гости к ней тоже без скандала не обошлось.
В разгар конфликта сын бросил на пол газовый баллон и стал угрожать его взорвать. При этом газовый баллон был открытым и из него выходил газ наружу.
Женщина очень испугалась и побежала в полицию, опасаясь за свою жизнь.
Что решил суд
Во время заседания суда мужчина полностью признал свою вину. Он пообещал больше так никогда не поступать и заверил, что полностью раскаивается в своих действиях.
Суд учел смягчающие обстоятельства и решил не ограничивать свободу подсудимого. Вместо этого ему назначили наказание в виде пробационного надзора сроком в один год.
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