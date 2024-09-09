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Энергетическая независимость Одесчины — новую ЛЭП и дорогу построят через Паланку

9 сентября 2024 09:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Через Паланку будут строить новую ЛЭП и дорогу
В Украине будет строиться новая линия электропередач. Фото иллюстративное: Facebook/Укрэнерго
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области начались работы по прокладке новой линии электропередач через Паланку. В областной администрации уверены, что это поможет обеспечить энергетическую независимость. В дальнейших планах также строительство новой дороги.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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ЛЭП через Паланку

По словам Кипера, построенная в советское время система электроснабжения предполагает, что в часть Одесской области свет поступает из Молдовы.

"Мы хотим замкнуть это направление, чтобы не быть зависимыми от МолДРЭС, что в Приднестровье. На сегодняшний день уже идут работы по прокладке новой линии, она пройдет именно через Паланку", — рассказал он.

Предполагается, что ЛЭП пройдет в плавнях Маяков.

Дорога к Измаилу

Кипер также предложил правительству, чтобы при прокладке линии электропередач и создании подсыпной части для опор использовать эту подсыпную для строительства отдельной дороги в обход Паланки.

"Мы немного разгрузили Паланку за счет создания площадки для грузовиков, где их проверяют, и дальше они идут транзитом отдельной полосой. До этого бывало и такое, что люди в очередях простаивали по 10 часов. Дорога в Измаил занимала по времени, как за границу. Дорога не будет транзитной с Молдовой, она выйдет на Белгород-Днестровский район", — объяснил он.

Кипер отметил, что до завершения строительства ЛЭП вопрос о дороге не будет подниматься.

Откуда деньги

Финансирование строительства — не компетенция Одесской ОВА, говорит Олег Кипер. Строительством ЛЭП займется "Укрэнерго", а дороги — профильное министерство. Соответственно, средства областного бюджета не будут привлекаться.

"По старым подсчетам, ремонт 1 км дороги стоил 40 млн гривен. Здесь будет дороже, ведь это капитальное строительство. Но в масштабах страны проложить 11 км не столь большие затраты", — добавил глава ОВА.

Экологи против

Отметим, что строительство новой ЛЭП будет проходить через территории водно-болотных угодий Нижнеднестровского национального природного парка. Экологи считают, что работы могут привести к ухудшению окружающей среды и снижению рекреационной ценности парка. Об этом говорится, в частности, в заявлении 23 природоохранных организаций.

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