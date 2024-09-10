В ДТП в Одессе погибла пассажирка мотоцикла

Смертельное ДТП на проспекте Небесной Сотни в Одессе — на дороге сильная пробка
На проспекте Небесной Сотни, перед рынком "Селянка", произошла авария. Один человек погиб. Движение в обоих направлениях сильно усложнено.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
По предварительной информации, мотоцикл врезался сзади в автомобиль Hyundai. Водителю мотоцикла предоставляется помощь, девушка-пассажирка погибла на месте.
Отметим, что вблизи места аварии продолжаются ремонтные работы. На проспекте сильная пробка, водителям следует учитывать это при составлении маршрута движения.
Как поступить, если попали в ДТП
- Немедленно остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия;
- Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;
- Окажите медицинскую помощь пострадавшим, вызовите бригаду экстренной (скорой) помощи или обратитесь за помощью к присутствующим.
Если все вышеперечисленные действия невозможны, отвезите пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, предварительно зафиксировав расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки. В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак транспортного средства, после чего вернитесь на место происшествия;
- сообщите об аварии на линию 102, запишите фамилии и адреса очевидцев и ждите прибытия полицейских;
- принимайте все возможные меры для сохранения следов происшествия и их ограждения, организуйте объезд места происшествия;
- до проведения медицинского осмотра не употребляйте алкоголь, наркотики или лекарственные препараты, изготовленные на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки), — говорится в сообщении полиции;
- сообщите о случившемся своей страховой компании и в случае серьезной аварии вызывайте страхового агента и юриста.
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