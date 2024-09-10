В ДТП в Одессе погибла пассажирка мотоцикла

Из-за смертельного ДТП на проспекте Небесной Сотни сильные пробки. Фото: Новини.LIVE

На проспекте Небесной Сотни, перед рынком "Селянка", произошла авария. Один человек погиб. Движение в обоих направлениях сильно усложнено.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

По предварительной информации, мотоцикл врезался сзади в автомобиль Hyundai. Водителю мотоцикла предоставляется помощь, девушка-пассажирка погибла на месте.

В ДТП погибла девушка. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что вблизи места аварии продолжаются ремонтные работы. На проспекте сильная пробка, водителям следует учитывать это при составлении маршрута движения.

Как поступить, если попали в ДТП

Немедленно остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия;

Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;

Окажите медицинскую помощь пострадавшим, вызовите бригаду экстренной (скорой) помощи или обратитесь за помощью к присутствующим.

Если все вышеперечисленные действия невозможны, отвезите пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, предварительно зафиксировав расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки. В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак транспортного средства, после чего вернитесь на место происшествия;