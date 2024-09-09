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Завтра часть одесситов останутся без воды – кому приготовиться

9 сентября 2024 19:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
У некоторых жителей Одессы весь день не будет воды
Вода капает из крана. Фото: Новини. LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе 10 и 11 сентября будут ремонтироваться объект водопровода. Поэтому многие горожан останутся без воды. Снабжение должно быть возобновлено либо поздно вечером во вторник, либо уже в ночь на среду.

Об этом сообщает прессслужба Инфоксводоканала .

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Во вторник, 10 сентября, с 09:00 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям улиц Семена Палия, 123-129, Высоцкого, 2-20, Академика Сахарова, 42.

С 09:00 10 сентября по 03:00 11 сентября не будет воды по адресам: Люстдорфская дорога, 119-127, Сергея Шелухина (бывшая А. Невского), Черниговская, Харьковская, Шишкина, 1-3 пер. Юннатов, 1-4 пер. Тимирязева, 1-4 пер. Шишкина, 1-3 пер. Китобойный.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook . Таким образом, будет легче передать показатели .

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов . Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ¬Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ‚Космонавтов, 15;
  • ‚Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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