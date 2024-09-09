У некоторых жителей Одессы весь день не будет воды

Завтра часть одесситов останутся без воды – кому приготовиться
В Одессе 10 и 11 сентября будут ремонтироваться объект водопровода. Поэтому многие горожан останутся без воды. Снабжение должно быть возобновлено либо поздно вечером во вторник, либо уже в ночь на среду.
Об этом сообщает прессслужба Инфоксводоканала .
Где не будет воды в Одессе
Во вторник, 10 сентября, с 09:00 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям улиц Семена Палия, 123-129, Высоцкого, 2-20, Академика Сахарова, 42.
С 09:00 10 сентября по 03:00 11 сентября не будет воды по адресам: Люстдорфская дорога, 119-127, Сергея Шелухина (бывшая А. Невского), Черниговская, Харьковская, Шишкина, 1-3 пер. Юннатов, 1-4 пер. Тимирязева, 1-4 пер. Шишкина, 1-3 пер. Китобойный.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook . Таким образом, будет легче передать показатели .
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов . Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- ¬Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ‚Космонавтов, 15;
- ‚Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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