У деяких мешканців Одеси цілий день не буде води

Завтра частина одеситів залишаться без води — кому приготуватися
В Одесі 10 та 11 вересня ремонтуватимуть об’єкт водопроводу. Через це чимало містян залишаться без води. Постачання мають відновити або пізно ввечері у вівторок, або вже у ніч на середу.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
У вівторок, 10 вересня, з 09:00 до 23:50 буде припинено подачу води споживачам вулиць Семена Палія, 123-129, Висоцького, 2-20, Академіка Сахарова, 42.
З 09:00 10 вересня до 03:00 11 вересня не буде води за адресами: Люстдорфська дорога, 119-127, Сергія Шелухіна (колишня О.Невського), Чернігівська, Харківська, Шишкіна, 1-3 пров. Юннатів, 1-4 пров. Тимірязєва, 1-4 пров.Шишкіна, 1-3 пров.Китобійний.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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