У деяких мешканців Одеси цілий день не буде води

Вода крапає з крану. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 10 та 11 вересня ремонтуватимуть об’єкт водопроводу. Через це чимало містян залишаться без води. Постачання мають відновити або пізно ввечері у вівторок, або вже у ніч на середу.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де не буде води в Одесі

У вівторок, 10 вересня, з 09:00 до 23:50 буде припинено подачу води споживачам вулиць Семена Палія, 123-129, Висоцького, 2-20, Академіка Сахарова, 42.

З 09:00 10 вересня до 03:00 11 вересня не буде води за адресами: Люстдорфська дорога, 119-127, Сергія Шелухіна (колишня О.Невського), Чернігівська, Харківська, Шишкіна, 1-3 пров. Юннатів, 1-4 пров. Тимірязєва, 1-4 пров.Шишкіна, 1-3 пров.Китобійний.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.