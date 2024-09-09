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Завтра частина одеситів залишаться без води — кому приготуватися

9 вересня 2024 19:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У деяких мешканців Одеси цілий день не буде води
Вода крапає з крану. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі 10 та 11 вересня ремонтуватимуть об’єкт водопроводу. Через це чимало містян залишаться без води. Постачання мають відновити або пізно ввечері у вівторок, або вже у ніч на середу.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де не буде води в Одесі

У вівторок, 10 вересня, з 09:00 до 23:50 буде припинено подачу  води споживачам вулиць Семена Палія, 123-129, Висоцького, 2-20, Академіка Сахарова, 42.

З 09:00 10 вересня до 03:00 11 вересня не буде води за адресами: Люстдорфська дорога,  119-127, Сергія Шелухіна (колишня О.Невського), Чернігівська, Харківська, Шишкіна, 1-3 пров. Юннатів, 1-4 пров. Тимірязєва, 1-4 пров.Шишкіна, 1-3 пров.Китобійний.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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