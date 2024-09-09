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Одесити сьогодні будуть без світла — адреси

9 вересня 2024 10:22
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Частина одеситів залишиться без світла через ремонти
Електрик ремонтує опору електропередач. Фото ілюстративне/ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 9 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання  більшості містянам до 19:00.

Про це у понеділок, 9 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

Варненська, 12-14, Космонавтів, 23-27. 
Роботи до 19.00

Друга, 18-20, Симоненка, 2а,
пров. Загородній, 9. 
Роботи до 14.00

Симоненка, 1,11а 
пров. Кошового, 5в. 
Роботи до 20.00

Левітана, 113-116. 
Роботи до 18.00

Г.Крут , 54, І.Рабіна, 9-15.
Роботи до 17.00

Центральний РЕМ: 

Авіаційна, 1, 1/к.5, Нова, 7,
Пішеніна, 8-27. 
Роботи до 19.00

Мальовнича (Скворцова), 15-22,Дюковська, 8,14, Пішонівська, 3-17, Ніщинського, 28, 38, Манежна, 40, Мечникова, 32а. 
Роботи до 15.00

Північний РЕМ:  

Заболотного, 54-66, Ак.Сахарова, 34,36, С.Палія, 21,109-113, Висоцького, 1-11, Балтська дор., 28, пров. Савранький (Більшовицький), 2-10, Пересипська, 7-50, Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103, Каришковського, 2-60, пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47, Жевахова гора, 3-81, Ринкова, 7, пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й,13й Чорноморський, 1-54, Локомотивна, 1-27. Роботи до 19.00

В.Бувалкіна (Генерала Бочарова), 57-61. 
Роботи до 17.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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