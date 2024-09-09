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Одесситы сегодня будут без света — адреса

9 сентября 2024 10:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Часть одесситов останется без света из-за ремонта
Электрик ремонтирует опору электропередач. Фото иллюстративное/ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 9 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки большинству горожан к 19:00.

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

Варненская, 12-14, Космонавтов, 23-27.
Работы до 19.00

Вторая, 18-20, Симоненко, 2а,
пров. Загородная, 9.
Работы до 14.00

Симоненко, 1,11а
пров. Кошевого, 5в.
Работы до 20.00

Левитана, 113-116.
Работы до 18.00

Г.Крут, 54, И.Рабина, 9-15.
Работы до 17.00

Центральный РЭС:

Авиационная, 1, 1/к.5, Новая, 7,
Пишенина, 8-27.
Работы до 19.00

Живописная (Скворцова), 15-22, Дюковская, 8,14, Пишоновская, 3-17, Нищинского, 28, 38, Манежная, 40, Мечникова, 32а.
Работы до 15.00

Северный РЭС:

Заболотного, 54-66, Ак.Сахарова, 34,36, С.Палия, 21,109-113, Высоцкого, 1-11, Балтская дор., 28, пер. Савранький (Большевицкий), 2-10, Пересыпская, 7-50, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54, Локомотивная, 1-27. Работы до 19.00

В.Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-61.
Работы до 17.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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