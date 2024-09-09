Часть одесситов останется без света из-за ремонта

Электрик ремонтирует опору электропередач. Фото иллюстративное/ДТЭК

Сегодня, 9 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки большинству горожан к 19:00.

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

Варненская, 12-14, Космонавтов, 23-27.

Работы до 19.00

Вторая, 18-20, Симоненко, 2а,

пров. Загородная, 9.

Работы до 14.00

Симоненко, 1,11а

пров. Кошевого, 5в.

Работы до 20.00

Левитана, 113-116.

Работы до 18.00

Г.Крут, 54, И.Рабина, 9-15.

Работы до 17.00

Центральный РЭС:

Авиационная, 1, 1/к.5, Новая, 7,

Пишенина, 8-27.

Работы до 19.00

Живописная (Скворцова), 15-22, Дюковская, 8,14, Пишоновская, 3-17, Нищинского, 28, 38, Манежная, 40, Мечникова, 32а.

Работы до 15.00

Северный РЭС:

Заболотного, 54-66, Ак.Сахарова, 34,36, С.Палия, 21,109-113, Высоцкого, 1-11, Балтская дор., 28, пер. Савранький (Большевицкий), 2-10, Пересыпская, 7-50, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54, Локомотивная, 1-27. Работы до 19.00

В.Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-61.

Работы до 17.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: