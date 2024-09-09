У Роздільній батько вбив сина, бо той мало заробляв

Поліцейська на місці злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

У Роздільній батько, розсердившись на сина, вдарив його ножем у живіт. Той помер у лікарні. Тепер чоловікові загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Сімейна сварка

За даними слідства, 34-річний чоловік і його 58-річний батько посварилися, коли разом вживали алкоголь. Батько обвинувачував сина, що той мало заробляє і недостатньо вкладає грошей у спільне житло. Під час сварки старший чоловік схопив ніж і вдарив молодшого у живіт.

Зрозумівши, що він накоїв, нападник викликав "швидку". Пораненого відвезли до лікарні, де наступного дня він помер, не приходячи до тями.

Батько наразі перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 10 років ув’язнення.