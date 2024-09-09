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Неочікувана відставка — в Одесі звільнили керівницю екстренки

9 вересня 2024 17:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Світлану Ізосімову звільнили з посади
Світлана Ізосімова до сьогоднішнього дня очолювала одеську екстренку. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Світлана Ізосімова більше не гендиректор обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Причину відставки прямо не називають, але натякають на недостатню ефективність.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА

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"Незважаючи на її досягнення як очільниці закладу, сьогодення вимагає більш рішучих та ефективних дій і рішень", - прокоментували у департаменті. 

Наразі вирішується питання про призначення нового керівника установи. 

Що відомо про звільнену директорку 

Світлана Ізосімова – уродженка Одеської області, народилася у сім’ї лікарів, закінчила Одеський національний медичний університет. У системі охорони здоров’я працює більше 20 років. Свого часу очолювала "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб", а в часи пандемії коронавірусу була членом обласного штабу з ліквідації CОVID-19. Восени 2023 року була призначена гендиректором обласного Центру екстреної медицини.

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Одеса швидка допомога Одеська область звільнення Одеська ОДА відставка

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