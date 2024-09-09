Молодий одесит помер прямо на спортивному майданчику

В Одесі молодий хлопець помер під час гри у волейбол — подробиці
У спорткомплексі на вулиці Бугаївській стало зле 19-річному хлопцю. Медики не змогли його врятувати.
Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.
Що відомо
На відео, що поширюється у мережі, видно, що хлопець знепритомнів і впав на підлогу під час гри у волейбол. На місце викликали карету швидкої допомоги, але зусилля медиків не дали результату. Хлопець помер. Подробиці події поки невідомі.
Що робити, якщо вам раптово стало зле
Зазначимо, що при різкому погіршенні самопочуття, якщо ви відчуваєте, що ситуація критична, слід зателефонувати за телефоном 103, чітко розказати диспетчеру, що трапилося, і надати відповіді на всі питання.
Нагадаємо, невідкладна медична допомога надається без направлення і без декларації.
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