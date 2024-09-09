Молодий одесит помер прямо на спортивному майданчику

Медики швидкої допомоги виїжджають на виклик. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У спорткомплексі на вулиці Бугаївській стало зле 19-річному хлопцю. Медики не змогли його врятувати.



Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Що відомо

На відео, що поширюється у мережі, видно, що хлопець знепритомнів і впав на підлогу під час гри у волейбол. На місце викликали карету швидкої допомоги, але зусилля медиків не дали результату. Хлопець помер. Подробиці події поки невідомі.

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Зазначимо, що при різкому погіршенні самопочуття, якщо ви відчуваєте, що ситуація критична, слід зателефонувати за телефоном 103, чітко розказати диспетчеру, що трапилося, і надати відповіді на всі питання.

Нагадаємо, невідкладна медична допомога надається без направлення і без декларації.