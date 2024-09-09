Молодой одессит умер прямо на спортивной площадке

В Одессе молодой парень умер во время игры в волейбол
В спорткомплексе на улице Бугаевской стало плохо 19-летнему парню. Медики не смогли его спасти.
Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.
Что известно
На видео, распространяющемся в сети, видно, что парень потерял сознание и упал на пол во время игры в волейбол. На место вызвали карету скорой помощи, но усилия медиков не принесли результата. Парень скончался. Подробности происшествия пока неизвестны.
Что делать, если вам внезапно стало плохо
Отметим, что при резком ухудшении самочувствия, если вы чувствуете, что ситуация критическая, следует позвонить по телефону 103, четко рассказать о случившемся диспетчеру и дать ответы на все вопросы.
Напомним, безотлагательная медицинская помощь предоставляется без направления и без декларации.
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