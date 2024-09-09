Молодой одессит умер прямо на спортивной площадке

Медики скорой помощи выезжают по вызову. Фото иллюстративный: Новини.LIVE

В спорткомплексе на улице Бугаевской стало плохо 19-летнему парню. Медики не смогли его спасти.



Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

Что известно

На видео, распространяющемся в сети, видно, что парень потерял сознание и упал на пол во время игры в волейбол. На место вызвали карету скорой помощи, но усилия медиков не принесли результата. Парень скончался. Подробности происшествия пока неизвестны.

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Отметим, что при резком ухудшении самочувствия, если вы чувствуете, что ситуация критическая, следует позвонить по телефону 103, четко рассказать о случившемся диспетчеру и дать ответы на все вопросы.

Напомним, безотлагательная медицинская помощь предоставляется без направления и без декларации.