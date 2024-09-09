Чоловік віз через кордон нароктики та патрони

Чоловік намагався вивезти з Одещини за кордон наркотики та боєприпаси
9 вересня 2024 16:37
У багажнику автівки знайшли набої та наркотики. Фото: Telegram/Poliția de Frontieră a Republicii Moldova
У пункті пропуску "Паланка" молдовські прикордонники зупинили автомобіль з України, яким керував 29-річний чоловік. У багажнику знайшли заборонені речі.
Про це повідомила у своєму Telegram-каналі Прикордонна поліція Молдови.
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Обстеживши автомобіль, прикордонники та митники виявили поліетиленовий пакет з 10 г речовини білого кольору, а також три набої.
Товар вилучили, тривають слідчі дії.
Що можна ввозити до Молдови без мита і податків
- Товари, загальна вартість яких не перевищує 200 євро і які не призначені для комерційного використання;
- Продовольчі товари для особистого споживання;
- Максимум 10 000 євро готівкою;
- Не більше 200 цигарок, 50 сигар, 2 літри вина чи інших алкогольних напоїв та 5 літрів пива;
- Не більше 2 мобільних телефони, 3 годинники, 4 окулярів чи аналогічних речей, по 1 комп’ютеру, магнітофону, фотоапарату, відеокамері, до 5 різних ювелірних виробів;
- Ліки тільки для особистого використовування.
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