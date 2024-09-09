Чоловік віз через кордон нароктики та патрони

У багажнику автівки знайшли набої та наркотики. Фото: Telegram/Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

У пункті пропуску "Паланка" молдовські прикордонники зупинили автомобіль з України, яким керував 29-річний чоловік. У багажнику знайшли заборонені речі.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі Прикордонна поліція Молдови.

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