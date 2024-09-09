В Одесі шахрай обіцяв працевлаштувати у СБУ та поліції

В Одесі затримали шахрая. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі повідомили про підозру 41-річному колишньому міліціонеру. Той, запевняючи, що має впливових родичів, "торгував" посадами у правоохоронних органах й обіцяв "порішати" питання з ТЦК. Тепер йому загрожує до трьох років за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Майстер обіцянок

Підозрюваного затримали після того, як він обіцяв знайомому, що за 8 тис. доларів може влаштувати його на роботу в обласне управління внутрішньої безпеки поліції — бо нібито має зв’язки серед поліцейського керівництва. В ході розслідування виявилося, що чоловік причетний до низки інших шахрайств.

Жертвами афериста стали шестеро громадян з Одеської та Дніпропетровської областей. Одному з них він обіцяв працевлаштування в службі охорони обласного управління СБУ. Ще трьох запевняв, що посприятиме в оновленні даних у ТЦК. Двом громадянам шахрай мав забезпечити отримання спеціальних перепусток для перетину прикордонної зони. За свої "послуги" ексміліціонер просив від 7 750 грн до 5 150 доларів. Загалом його "прибутки" склали більш ніж 400 тис. грн.

Що загрожує шахраю

Чоловікові повідомили ще про одну підозру — у шахрайстві, зокрема, вчиненому повторно (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу). Закон передбачає максимальне покарання за цією статтею — до 3 років ув’язнення.