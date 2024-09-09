В Одесі почали будувати когенераційні машини

Когенераційні машини виробляють електрику, спалюючи газ. Фото:automotors.com.ua

У місті розпочали будувати когенераційні машини для деяких великих котелень. Вони мають допомогти створити власну генерацію для сталого тепло-, водо- та енергопостачання. Але обладнання для цієї техніки Одеса отримає лише наприкінці осені.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

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Строки будівництва

За словами заступниці міського голови з питань ЖКГ Ганни Позднякової, станом на зараз ведуться лише будівельні роботи.

"Поки що очікуємо на постачання обладнання, його ще немає. Очікуємо надходження в листопаді. Такі терміни обумовлені контактами, які укладала ООН (ПРООН), тому, відповідно, вплинути на терміни постачання ми не можемо. Зі свого боку ведемо всі необхідні підготовчі роботи, які будуть виконані вчасно", — розповіла вона.

Про що йдеться

Нагадаємо, у березні минулого року Японія виділила гроші на закупівлю для Одеси когенераційних газових установок. Це прилади, які виробляють електрику та тепло, спалюючи газ. Закупівля відбувалася через ООН. Раніше стверджувалося, що перші два генератори встановлять у Київському районі, згодом ще сім в інших районах міста. Передбачається, що разом вони генеруватимуть близько 29 МВт.

Підготовка до зими

Ганна Позднякова також зазначила, що підготовка до нового опалювального сезону йде за графіком. Ремонт триває на всіх тепломережах — зокрема, лагодять котли, обстежують димові труби, ремонтують електрообладнання та насоси. Також проводять техогляд генераторів, які у разі необхідності підживлюватимуть малі котельні.