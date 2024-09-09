В Одессе начали строить когенерационные машины

Когенерационные машины производят электричество, сжигая газ. Фото:automotors.com.ua

В городе начали строить когенерационные машины для некоторых больших котельных. Они должны помочь создать собственную генерацию для устойчивого тепло-, водо- и энергоснабжения. Но оборудование для этой техники Одесса получит только в конце осени.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

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Сроки строительства

По словам заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Анны Поздняковой, по состоянию на данный момент, ведутся только строительные работы.

'' Пока ожидаем поставки оборудования, его еще нет. Ожидаем поступления в ноябре. Такие сроки обусловлены контактами, которые заключала ООН (ПРООН), поэтому, соответственно, повлиять на сроки поставки мы не можем. Со своей стороны ведем все необходимые подготовительные работы, которые будут исполнены вовремя'', — рассказала она.

О чем идет речь

Напомним, в марте прошлого года Япония выделила деньги на закупку для Одессы когенерационных газовых установок. Это приборы, производящие электричество и тепло, сжигая газ. Закупка проходила через ООН. Ранее утверждалось, что первые два генератора установят в Киевском районе, потом еще семь в других районах города. Предполагается, что вместе они будут генерировать около 29 МВт.

Подготовка к зиме

Анна Позднякова также отметила, что подготовка к новому отопительному сезону идет по графику. Ремонт продолжается на всех теплосетях — в частности, чинят котлы, обследуют дымовые трубы, ремонтируют электрооборудование и насосы. Также проводят техосмотр генераторов, которые при необходимости будут подкармливать малые котельные.