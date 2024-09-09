Жінки намагалися перевезти понад 60 тис. євро через кордон

У пасажирок автівки вилучили значну суму в євро. Фото: Facebook/Одеська митниця

Жінка, що їхала з Молдови до України, сховала серед особистих речей незадекларовану велику суму грошей. Кошти вилучили митники.

Про це повідомила у Facebook пресслужба Одеської митниці.

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Що сталося

Оглядаючи автівку, яка слідувала з Молдови до України через пункт пропуску "Нові-Трояни — Чадир Лунга", митники знайшли у ручній поклажі пасажирки 61 тис. євро. Жінка розповіла, що 31 тис. євро належала їй, а решта — її родичці, яка теж їхала у цій же машині.

Автомобіль рухався "зеленою" смугою, а валюту не заявили до митного оформлення та контролю.

Гроші вилучили

Жінкам видали по 10 тис. євро кожній, а решту, що становить понад 1,8 млн грн за курсом Нацбанку, тимчасово вилучили. Нагадаємо, фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України без письмового декларування готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро.