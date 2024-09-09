Женщины пытались перевезти более 60 тыс. евро через границу

У пассажирок авто изъяли значительную сумму в евро. Фото: Facebook/Одесская таможня

Женщина, ехавшая из Молдовы в Украину, спрятала среди личных вещей не задекларированную крупную сумму денег. Их изъяли таможенники.

Об этом сообщила в Facebook прессслужба Одесской таможни .

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Что произошло

Осматривая автомобиль, следовавший из Молдовы в Украину через пункт пропуска "Новые-Трояны — Чадыр Лунга", таможенники обнаружили в ручной клади пассажирки 61 тыс. евро. Женщина рассказала, что 31 тыс. евро принадлежала ей, а остальные — ее родственнице, которая тоже ехала в этой же машине.

Автомобиль двигался по "зеленой" полосе, а валюту не заявили к таможенному оформлению и контролю.

Деньги изъяли

Женщинам выдали по 10 тыс. евро каждой, а остальную сумму, составляющую более 1,8 млн грн по курсу Нацбанка, временно изъяли. Напомним, физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины без письменного декларирования наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10000 евро.