Женщины пытались перевезти более 60 тыс. евро через границу

На Одесчину пытались незаконно ввезти валюту почти на 2 млн грн
Женщина, ехавшая из Молдовы в Украину, спрятала среди личных вещей не задекларированную крупную сумму денег. Их изъяли таможенники.
Об этом сообщила в Facebook прессслужба Одесской таможни .
Что произошло
Осматривая автомобиль, следовавший из Молдовы в Украину через пункт пропуска "Новые-Трояны — Чадыр Лунга", таможенники обнаружили в ручной клади пассажирки 61 тыс. евро. Женщина рассказала, что 31 тыс. евро принадлежала ей, а остальные — ее родственнице, которая тоже ехала в этой же машине.
Автомобиль двигался по "зеленой" полосе, а валюту не заявили к таможенному оформлению и контролю.
Деньги изъяли
Женщинам выдали по 10 тыс. евро каждой, а остальную сумму, составляющую более 1,8 млн грн по курсу Нацбанка, временно изъяли. Напомним, физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины без письменного декларирования наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10000 евро.
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