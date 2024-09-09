Одесские аграрии потеряли значительную часть урожая из-за засухи

Урожаи в Одесской области страдают от засухи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Засуха превратилась в серьезную проблему для юга Одесской области. Из-за нее аграрии теряют урожаи. Справиться с этим вызовом помогут американцы.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что с урожаем

В этом году из-за засушливого лета урожай зерна в Одесской области был невысокий — в среднем, до 40 центнеров с гектара. Особенно пострадали подсолнечник и кукуруза – на юге области лишились 50-60% урожая этих культур.

"Если бы был полив, имели бы другой результат. Например, в одном из хозяйств Подольского района, где есть капельный полив, с гектара собирают до 70 центнеров", – говорит Кипер.

По его словам, температурный режим в регионе ежегодно растет, что создает новые вызовы для сельского хозяйства.

Поддержка партнеров

Для борьбы с засухой, областные власти, по словам главы ОВА, чистят каналы, устанавливают новые помпы, наполняют пересыхающие озера.

"У нас есть проекты по мелиорации на 140 тыс. гектаров, надеемся на поддержку США по этому поводу, сейчас с партнерами ведутся переговоры", – рассказал Кипер.

Отметим, что Украина является одним из регионов планеты, где изменение климата ощущается остро. В частности, в Одесской области чаще фиксируются засухи, увеличение среднегодовых температур и другие составляющие глобальных климатических изменений.