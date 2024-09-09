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В Одесской области судят воров — украли велосипед у девочки и деньги из автомобиля

9 сентября 2024 13:24
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области судят мужчину, который обокрал ребенка
В Одесской области задержали двух воров. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина из Одессы и женщина из Андреево-Ивановской громады уже были судимы за имущественные преступления. Теперь их судят за новые кражи – в одном случае жертвой стал ребенок, в другом – знакомый самой воровки.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Украл велосипед

Первый случай произошел в июне. Гуляя по Черноморску, 41-летний одессит увидел у входа в магазин спортивный велосипед. Пока 9-летняя хозяйка двухколесного была с мамой в магазине, мужчина повредил защитную цепь, сел на велосипед и уехал. Впоследствии он продал ворованное прохожему, а вырученные средства потратил.

Мама девочки обратилась в полицию. Вора разыскали. Как оказалось, раньше он отсидел в тюрьме пять с половиной лет за грабеж и разбой.

Обворовала знакомого

В августе в полицию обратился житель одного из населенных пунктов Андреево-Ивановской общины. Он рассказал, что приехал на автомобиле в магазин, жадничал, а когда подошел к кассе, обнаружил, что из кошелька исчезли 13,5 тыс. грн.

Уже на следующий день полицейские выяснили, что деньги украла 42-летняя односельчанка, которая помогала мужчине по хозяйству и потому часто бывала у него дома. Женщина заглянула в салон стоящей во дворе открытой машины, нашла кошелек и забрала из него наличные. Правоохранители изъяли у воровки 13 тыс. грн, остальное она успела потратить на алкоголь.

Что решил суд

Похитителя велосипеда суд признал виновным и приговорил к 5 годам заключения. Кроме того, он должен возместить нанесенный ущерб – около 10 тыс. грн. Судебное производство касательно женщины продолжается.

Отметим, что максимальное наказание за кражу – до восьми лет лишения свободы.

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