На Одещині судять чоловіка, що обікрав дитину

В Одеській області затримали двох крадіїв. Фото: ГУНП в Одеській області

Чоловік з Одеси та жінка з Андрієво-Іванівської громади вже були судимі за майнові злочини. Тепер їх судять за нові крадіжки — в одному випадку жертвою стала дитина, в іншому — знайомий самої злодійки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Вкрав велосипед

Перший випадок стався у червні. Гуляючи Чорноморськом, 41-річний одесит побачив біля входу до крамниці спортивний велосипед. Поки 9-річна хазяйка двоколісного була з мамою у магазині, чоловік пошкодив захисний ланцюг, сів на велосипед і поїхав. Згодом він продав крадене перехожому, а виручені кошти витратив.

Мама дівчинки звернулася до поліції. Крадія розшукали. Як виявилося, раніше він відсидів у в’язниці п’ять з половиною років за грабіж і розбій.

Обікрала знайомого

У серпні до поліції звернувся мешканець одного з населених пунктів Андрієво-Іванівської громади. Він розповів, що приїхав на автівці до магазину, скупився, а коли підійшов до каси, виявив, що з гаманця зникли 13,5 тис. грн.

Вже наступного дня поліцейські з’ясували, що гроші поцупила 42-річна односельчанка, яка допомагала чоловікові по господарству і тому часто бувала в нього вдома. Жінка зазирнула у салон машини, що стояла відчиненою у подвір’ї, знайшла гаманець і забрала з нього готівку. Правоохоронці вилучили у крадійки 13 тис. грн, решту вона встигла витратити на алкоголь.

Що вирішив суд

Крадія велосипеда суд визнав винним і присудив до п'яти років ув’язнення. Крім того, він мусить відшкодувати завдану шкоду — майже 10 тис. грн. Судове провадження щодо жінки триває.

Зазначимо, що максимальне покарання за крадіжку — до восьми років позбавлення волі.