На Одещині судять чоловіка, що обікрав дитину

На Одещині судять крадіїв — поцупили велосипед у дівчинки та гроші з автівки
Чоловік з Одеси та жінка з Андрієво-Іванівської громади вже були судимі за майнові злочини. Тепер їх судять за нові крадіжки — в одному випадку жертвою стала дитина, в іншому — знайомий самої злодійки.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Вкрав велосипед
Перший випадок стався у червні. Гуляючи Чорноморськом, 41-річний одесит побачив біля входу до крамниці спортивний велосипед. Поки 9-річна хазяйка двоколісного була з мамою у магазині, чоловік пошкодив захисний ланцюг, сів на велосипед і поїхав. Згодом він продав крадене перехожому, а виручені кошти витратив.
Мама дівчинки звернулася до поліції. Крадія розшукали. Як виявилося, раніше він відсидів у в’язниці п’ять з половиною років за грабіж і розбій.
Обікрала знайомого
У серпні до поліції звернувся мешканець одного з населених пунктів Андрієво-Іванівської громади. Він розповів, що приїхав на автівці до магазину, скупився, а коли підійшов до каси, виявив, що з гаманця зникли 13,5 тис. грн.
Вже наступного дня поліцейські з’ясували, що гроші поцупила 42-річна односельчанка, яка допомагала чоловікові по господарству і тому часто бувала в нього вдома. Жінка зазирнула у салон машини, що стояла відчиненою у подвір’ї, знайшла гаманець і забрала з нього готівку. Правоохоронці вилучили у крадійки 13 тис. грн, решту вона встигла витратити на алкоголь.
Що вирішив суд
Крадія велосипеда суд визнав винним і присудив до п'яти років ув’язнення. Крім того, він мусить відшкодувати завдану шкоду — майже 10 тис. грн. Судове провадження щодо жінки триває.
Зазначимо, що максимальне покарання за крадіжку — до восьми років позбавлення волі.
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