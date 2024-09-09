Мешканець Миколаївщини передавав ворогу дані про ЗСУ

Передавав ворогу дані про ЗСУ — мешканця Миколаївщини судитимуть за державну зраду
Мешканець Очакова добровільно пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. Він повідомляв їм про розташування українських військових. Тепер чоловік постане перед судом.
Про це повідомила у Facebook Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Що відомо про підсудного
Перед судом постане 34-річний мешканець Очакова. За даними слідства, у квітні 2024 року він погодився співпрацювати з невстановленим представником РФ. Чоловік листувався зі своїм куратором у проросійському чат-боті. За завданням росіян він збирав та передавав детальні дані про дислокацію, чисельність та озброєння ЗСУ у Миколаївській області, зокрема висилаючи графічні зображення та позначки на мапі.
Покарання за державну зраду
Наразі затриманий перебуває під вартою без права застави.
Зазначимо, що, згідно з українським законодавством, державна зрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
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