Житель Николаевщины передавал врагу данные об ВСУ

Передавал врагу данные о ВСУ — жителя Николаевщины будут судить за государственную измену
Житель Очакова добровольно пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами. Он сообщал им о расположении украинских военных. Теперь мужчина предстанет перед судом.
Об этом сообщила в Facebook Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
Что известно о подсудимом
Перед судом предстанет 34-летний житель Очакова. По данным следствия, в апреле 2024 года он согласился сотрудничать с неустановленным представителем РФ. Мужчина переписывался со своим куратором в пророссийском чат-боте. По заданию россиян он собирал и передавал подробные данные о дислокации, численности и вооружении ВСУ в Николаевской области, в частности высылая графические изображения и отметки на карте.
Наказание за государственную измену
В настоящее время задержанный находится под стражей без права залога.
Отметим, что, согласно украинскому законодательству, государственная измена в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
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