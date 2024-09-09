Житель Николаевщины передавал врагу данные об ВСУ

Российский агент пребывает под стражей. Фото иллюстративное

Житель Очакова добровольно пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами. Он сообщал им о расположении украинских военных. Теперь мужчина предстанет перед судом.



Об этом сообщила в Facebook Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Что известно о подсудимом

Перед судом предстанет 34-летний житель Очакова. По данным следствия, в апреле 2024 года он согласился сотрудничать с неустановленным представителем РФ. Мужчина переписывался со своим куратором в пророссийском чат-боте. По заданию россиян он собирал и передавал подробные данные о дислокации, численности и вооружении ВСУ в Николаевской области, в частности высылая графические изображения и отметки на карте.

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Наказание за государственную измену

В настоящее время задержанный находится под стражей без права залога.

Отметим, что, согласно украинскому законодательству, государственная измена в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.