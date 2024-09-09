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Дунайское пароходство хочет взыскать с болгарской фирмы деньги за ремонт судна — подробности

9 сентября 2024 12:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Измаил вернулось судно, которое год находилось в ремонте
Судно "Измаил" вернулось в порт приписки. Фото: Facebook/Украинское Дунайское пароходство
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сухогруз "Измаил" после капитального ремонта вернулся в порт приписки. Долгое время судно находилось в чартере болгарского предприятия, которое довело его до неудовлетворительного состояния.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Украинского Дунайского пароходства.

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Возвращение судна

На предприятии напомнили, что арендатор морского флота по условиям договора был обязан вернуть суда в состоянии не хуже, чем к моменту начала чартера. Но экспертиза доказала, что техобслуживание судов проводили только на бумаге.

"Технический ресурс большинства оборудования исчерпан. Так что дальнейшая эксплуатация без капитального ремонта была невозможной", — рассказывают в УДП.

В прошлом году отремонтировали судно "Вилково", теперь завершены работы на "Измаиле". Оба сухогруза находятся в порту Измаил. Из-за снижения объемов экспорта они отправлены в отстой из-за нехватки работы.

Кто заплатит

УДП ведет судебную борьбу с болгарским арендатором за возврат средств, израсходованных на восстановление судов.

"Мы пытались заставить экс-арендатора покрыть расходы на ремонт. Но у болгарской компании нет активов, на которые можно было бы наложить арест. Кроме того, по условиям договора споры разрешаются по британскому праву", — говорят на предприятии.

В УДП уверены, что за болгарской фирмой стоят "конкретные люди в Украине". В пароходстве утверждают, что в СМИ и соцсетях начали распространять фейки о якобы передаче морского флота мальтийской компании — чтобы создать искусственный повод для изъятия документов с целью помешать УДП взыскать причиненный предприятию ущерб.

Напомним, с осени 2023 сухогруз "Измаил" находился в аварийном состоянии. В январе этого года его отправили на ремонт.

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