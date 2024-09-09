До Ізмаїлу повернулося судно, що рік перебувало в ремонті

Судно "Ізмаїл" повернулося до порту приписки. Фото: Facebook/Українське Дунайське пароплавство

Суховантаж "Ізмаїл" після капітального ремонту повернувся до порту приписки. Тривалий час судно перебувало у чартері у болгарського підприємства, яке довело його до незадовільного стану.

Про це повідомила у Facebook пресслужба Українського Дунайського пароплавства.

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Повернення судна

На підприємстві нагадали, що орендар морського флоту за умовами договору був зобов’язаний повернути судна у стані не гіршому, ніж на момент початку чартеру. Але експертиза довела, що техобслуговування суден проводили лише на папері.

"Технічний ресурс більшості обладнання вичерпаний. Тож подальша експлуатація без капітального ремонту була неможливою", — розповідають в УДП.

Минулого року відремонтували судно "Вилкове", тепер завершені роботи на "Ізмаїлі". Обидва суховантажі перебувають наразі у порту Ізмаїл. Через зниження обсягів експорту вони відправлені у відстій через брак роботи.

Хто заплатить

УДП веде судову боротьбу з болгарським орендарем за повернення коштів, витрачених на відновлення суден.

"Ми намагались змусити екс-орендаря покрити витрати на ремонт. Але у болгарській компанії немає активів, на які можна було б накласти арешт. Крім того, за умовами договору спори вирішуються за британським правом", — говорять на підприємстві.

В УДП переконані, що за болгарською фірмою стоять "конкретні люди в Україні". У пароплавстві стверджують, що у ЗМІ та соцмережах почали поширювати фейки щодо нібито передачі морського флоту мальтійській компанії – щоби створити штучний привід для вилучення документів з метою завадити УДП стягнути завдану підприємству шкоду.

Нагадаємо, з осені 2023 року суховантаж "Ізмаїл" перебував у аварійному стані. У січні цього року його відправили на ремонт.