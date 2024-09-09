Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дунайське пароплавство хоче стягнути з болгарської фірми гроші за ремонт судна — подробиці arrow

Дунайське пароплавство хоче стягнути з болгарської фірми гроші за ремонт судна — подробиці

9 вересня 2024 12:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
До Ізмаїлу повернулося судно, що рік перебувало в ремонті
Судно "Ізмаїл" повернулося до порту приписки. Фото: Facebook/Українське Дунайське пароплавство
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суховантаж "Ізмаїл" після капітального ремонту повернувся до порту приписки. Тривалий час судно перебувало у чартері у болгарського підприємства, яке довело його до незадовільного стану.

Про це повідомила у Facebook пресслужба Українського Дунайського пароплавства.

Читайте також:

Повернення судна

На підприємстві нагадали, що орендар морського флоту за умовами договору був зобов’язаний повернути судна у стані не гіршому, ніж на момент початку чартеру. Але експертиза довела, що техобслуговування суден проводили лише на папері. 

"Технічний ресурс більшості обладнання вичерпаний. Тож подальша експлуатація без капітального ремонту була неможливою", — розповідають в УДП.

Минулого року відремонтували судно "Вилкове", тепер завершені роботи на "Ізмаїлі". Обидва суховантажі перебувають наразі у порту Ізмаїл. Через зниження обсягів експорту вони відправлені у відстій через брак роботи.  

Хто заплатить 

УДП веде судову боротьбу з болгарським орендарем за повернення коштів, витрачених на відновлення суден. 

"Ми намагались змусити екс-орендаря покрити витрати на ремонт. Але у болгарській компанії немає активів, на які можна було б накласти арешт. Крім того, за умовами договору спори вирішуються за британським правом", — говорять на підприємстві. 

В УДП переконані, що за болгарською фірмою стоять "конкретні люди в Україні". У пароплавстві стверджують, що у ЗМІ та соцмережах почали поширювати фейки щодо нібито передачі морського флоту мальтійській компанії – щоби створити штучний привід для вилучення документів з метою завадити УДП стягнути завдану підприємству шкоду. 

Нагадаємо, з осені 2023 року суховантаж "Ізмаїл" перебував у аварійному стані. У січні цього року його відправили на ремонт.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса корабель Одеська область Болгарія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

13:06 У Сумах пролунав вибух, — місцеві ЗМІ

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

13:02 Лікар відповіла, скільки штамів коронавірусу циркулюють на Львівщині

12:49 Передавав ворогу дані про ЗСУ — мешканця Миколаївщини судитимуть за державну зраду

12:45 Штурми окупантів на Куп'янському напрямку — прикордонники показали, як зупиняють противника

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:43 Капітан ЗСУ відповів, як ставляться військові до вихвалянь цивільних чоловіків у соцмережах

12:42 Зарплата зросла до 50 тис. грн — у Держстаті назвали перспективні сфери

12:39 У СК Атлет прокоментували ситуацію з реконструкцією стадіону та розміщенням тенісних кортів

12:38 ДТП з військовими на Львівщині — з'явилися деталі смертельної аварії

12:36 Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі — яким областям готуватися

Термінова новина

13:06 У Сумах пролунав вибух, — місцеві ЗМІ

13:02 Лікар відповіла, скільки штамів коронавірусу циркулюють на Львівщині

12:49 Передавав ворогу дані про ЗСУ — мешканця Миколаївщини судитимуть за державну зраду

12:45 Штурми окупантів на Куп'янському напрямку — прикордонники показали, як зупиняють противника

12:43 Капітан ЗСУ відповів, як ставляться військові до вихвалянь цивільних чоловіків у соцмережах

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:42 Зарплата зросла до 50 тис. грн — у Держстаті назвали перспективні сфери

12:39 У СК Атлет прокоментували ситуацію з реконструкцією стадіону та розміщенням тенісних кортів

12:38 ДТП з військовими на Львівщині — з'явилися деталі смертельної аварії

12:36 Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі — яким областям готуватися

12:24 У Києві російський агент встановлював відеопастки для коригування ударів по ТЕС

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Text

10:08 Кошель назвав ризики роботи Telegram в Україні

Text

08:00 Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2024
Text

21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже