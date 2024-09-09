Коли розпочнеться масове вирощування бавовника на Одещині

Бавовник, який виріс на полях Одеської області. Фото: Facebook/Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА

У вирощуванні нової для Одеської області сільськогосподарської культури — бавовника — вже є перші успіхи. Але чи можна буде налагодити її масове вирощування, стане зрозуміло лише через декілька місяців.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський.

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Коробочки вже є

Вперше за тривалий час бавовник на Одещині спробували виростити лише цього року. На рослинах вже сформувалися коробочки — Степан Чернявський називає це позитивним результатом. Але треба спостерігати далі.

"Господарства, які взялися вирощувати рослину, впоралися на тверду "пʼятірку". Та будемо дивитися, як буде далі, треба все рахувати. І тоді побачимо, чи буде вигідно вирощувати її, з якими проблемами фермер може зіштовхнутися, тощо", — говорить депутат.

Економічні висновки, за його словами, можна буде робити лише наприкінці жовтня.

Подальші перспективи

Надалі держава шукатиме інвесторів, які зможуть фінансувати вирощування бавовнику в Одеській області.

"Я бачу в цьому перспективу, і ми проговорювали це з міністром аграрної політики, що нам це потрібно. І на першому етапі нас вже підтримало Міністерство стратегічного розвитку, яке замовило 10 тисяч тонн сировини бавовнику для пороху. І я впевнений, що ми це запровадимо і буде підтримка наступного року", — підсумовує Степан Чернявський.

Пошук інвесторів, на думку політика, розпочнеться вже наприкінці осені.